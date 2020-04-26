كشفت مصادر لصحيفة "الأنباء" الكويتية انه "لا يبدو أنه من اليسير على الحكم و​الحكومة​ إقالة حاكم ​مصرف لبنان​ المركزي ​رياض سلامة​ حتى لو تسنى إبعاده عن دائرة التأثير، فالإقالة استبعدت بعد فشل تمريرها في ​مجلس الوزراء​ نتيجة تهديد رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ بسحب وزيريه من الحكومة وتضامن وزيري "​حزب الله​" معهما، والأمر الذي اسقط في يد اصحاب فكرة الإقالة ودفعتهم الى التحول نحو استحضار شركات المحاسبة والتدقيق العالمية التي اختارها المدير العام ل​وزارة المال​ آلان بيفاني من دون علم وزير المال ​غازي وزني​ كما يبدو".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ "الأنباء": وزيرا حزب الله لم يؤيدا إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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