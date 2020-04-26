نقولا: كفانا تدخّلات من رجال الدين لوضع خطوط حمراء عن هذا أو ذاك

أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب السابق نبيل نقولا، إلى أنه "كفانا تدخّلات من رجال الدين لوضع خطوط حمراء عن هذا، أو ذاك، أو للدفاع عنهم . عتبي كبير جدًّا على القضاة الشجعان لأنّني لم أرَ حتّى الساعة أي تحرّك يُظهر شجاعتهم في التحقيق، ومساءلة أشخاص ملفّاتهم جاهزة".
وسأل في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي: "هل القضاء ينتظر ضوءًا من أحد؟ ممّن؟ الدين لله، والوطن للجميع. كفى استغلالًا، وتغطية".
جاء تصريح النائب نقولا بعد أن دافع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم.
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