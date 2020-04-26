إصابة مواطن بطعنة سكين بإشكال في صيدا قبل أن يتطور لإطلاق نار

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن ان اشكالا فرديا وقع في منطقة "الفيلات" في صيدا، تطور الى عراك وتضارب ما ادى الى اصابة (م . ص) بطعنة سكين نقل على اثرها الى ​مستشفى صيدا الحكومي​ للمعالجة، قبل ان يتطور الاشكال مجددا الى ​اطلاق نار​ من مسدس حربي في الهواء دون وقوع ​اصابات​.

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