أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في قموى ​الأمن الداخلي​ عن قطع اوتوستراد ​الزلقا​ باتجاه ​جل الديب​ بالاطارات المشتعلة. كما أفادت الغرفة عن قطع السير على طريق عام تعلبايا بالاتجاهين، كذلك قطع السير على طريق عام سعدنايل. إضغط للمزيد

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