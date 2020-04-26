النشرة: طُلب من الوزراء تقديم أوراق خطة الحكومة الاقتصادية اليوم لأجل ترجمتها غدا تمهيدا لعرضها بجلسة الثلاثاء

علمت "الخليج 365" أنه طُلب من الوزراء العاملين على سكة الخطة الاقتصادية الحكومية، تقديم كل الأوراق التي يعملون عليها اليوم، لأجل ترجمتها الى اللغة العربية غدا وعرضها مجتمعة امام مجلس الوزراء في أقرب جلسة له، أي في جلسة نهار الثلاثاء المقبل.
تجدر الإشارة الى أن جدول اعمال جلسة الثلاثاء يضم بنودا اصلاحية أساسية في عملية مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، واستعادة الاموال المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين اول من العام 2019، كما سيتم التطرق لملف الخطة الاقتصادية تمهيدا لاقرارها في جلسات مقبلة.
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