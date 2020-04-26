النشرة: طُلب من الوزراء تقديم أوراق خطة الحكومة الاقتصادية اليوم لأجل ترجمتها غدا تمهيدا لعرضها بجلسة الثلاثاء

علمت "​الخليج 365​" أنه طُلب من الوزراء العاملين على سكة الخطة الاقتصادية الحكومية، تقديم كل الأوراق التي يعملون عليها اليوم، لأجل ترجمتها الى ​اللغة​ العربية غدا وعرضها مجتمعة امام ​مجلس الوزراء​ في أقرب جلسة له، أي في جلسة نهار الثلاثاء المقبل.

تجدر الإشارة الى أن جدول اعمال جلسة الثلاثاء يضم بنودا اصلاحية أساسية في عملية ​مكافحة الفساد​ واستعادة الاموال المنهوبة، واستعادة ​الاموال المحولة​ الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين اول من العام 2019، كما سيتم التطرق لملف الخطة الاقتصادية تمهيدا لاقرارها في جلسات مقبلة.