تسجيل أكثر من 750 حالة وفاة بأميركا وحصيلة الوفيات أكثر من 55 ألف

تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد، 977630 إصابة بالفيروس، بينها 55013 وفاة، ما يعادل نحو 5.6% من حصيلة الحالات.
وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة، حسب مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية. حيث تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات و الوفيات المسجلة بعدوى "COVID-19".
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