تسجيل أكثر من 750 حالة وفاة بأميركا وحصيلة الوفيات أكثر من 55 ألف

تجاوزت حصيلة ​وفيات​ ​فيروس كورونا​ المستجد في ​الولايات المتحدة​ اليوم الأحد عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة. وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد، 977630 إصابة بالفيروس، بينها 55013 وفاة، ما يعادل نحو 5.6% من حصيلة الحالات.

وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة، حسب مراكز مكافحة ​الأمراض​ والمؤسسات الطبية المعنية. حيث تعتبر الولايات المتحدة ​الدولة​ الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات و الوفيات المسجلة بعدوى "COVID-19".