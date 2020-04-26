جونسون يعود لـ10 داونينغ ستريت

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نصر المجالي: عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى مقر رئاسة الحكومة في 10 داونينغ ستريت بعد ظهر الأحد، من أجل معاودة مهامه يوم غد الإثنين لقيادة الاستجابة الحكومية في معركة الفيروس التاجي الذي كاد أن يقضي عليه.

والتقطت صور لجونسون عبر المدخل الخلفي لمقر رئاسة الوزراء وشوهد وهو يبتسم لحارس الأمن قبل أن يدخل المبنى الأشهر والأعرق في بريطانيا إن لم يكن في العالم.

استراتيجية الخروج

وتأتي عودة جونسون تزامنا مع مطالب متزايدة لحكومته لنشر استراتيجية خروج من الاغلاق الذي فرضته ظروف انتشار فيروس كورونا، وقتل الى الان ما لا يقل عن 20 ألف بريطاني.

وأمضى جونسون، الذي خرج من مستشفى سانت توماس في وسط لندن قبل أسبوعين، الأسبوع الماضي في القمر الريفي في تشيكرز مه خطيبته الحامل كاري سيموندز، ورغم فترة النقاهة كان رئيس الوزراء على اتصال بين حين وآخر مع وزرائه كما أجرى لقاءات هاتفية او عبر الفيديو معهم ومع قادة العمل الطبي.

وقالت مصادر بريطانية إن عودة جونسون لممارسة مهماه تتزامن مع انقسامات في الحكومة حول كيفية رسم مسار للخروج من الحظر، فضلا عن انتقادات للوزراء لفشلهم في إجراء اختبارات واسعة النطاق والحصول على إمدادات كافية من معدات الحماية للعاملين الصحيين.

احاطة وزارية

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وقال تقرير صحفي إن جونسون تلقى أحدث إحاطة مفصلة عن آخر اجتماع لأركان حربه شارك فيه وزير الخارجية دومينيك راب، ووزير الخزانة ريشي سوناك، وأمين مجلس الوزراء مارك سيدويل ومساعدين من بينهم كبير المستشارين دومينيك كامينغز، ومدير الاتصالات في 10 داونينغ ستريت لي كين حول استراتيجية العمل السياسي الذي يتم تنفيذه بمواجهة فيروس Covid-19.

وقدم وزير الخزانة مخططًا اقتصاديًا قائمًا على "أفضل الممارسات" التي ثبت أنها تعمل في دول مثل سويسرا والدنمارك وألمانيا. وكان الوزير أطلع رئيسه جونسون على خطة من أربع نقاط لإعادة فتح المتاجر غير الضرورية، وتغيير أنماط العمل ثم فتح المدارس - بالإضافة إلى جعل "الإجراءات الصحية" أداة ثابتة في أماكن العمل في بريطانيا.

سلط الوزير سوناك الضوء على الخطط في النمسا حيث تم بالفعل إعادة فتح المتاجر التي تزيد مساحتها عن 400 متر مربع (4300 قدم مربع) ومتاجر الأجهزة ومراكز الحدائق، بينما يفتح مصففو الشعر في ألمانيا طالما أن الموظفين والزبائن يرتدون ملابس واقية.

كما دافع وزير الخزانة عن خطة جمهورية التشيك المكونة من خمس مراحل لرفع جميع القيود المحلية بحلول 8 يونيو، مع التركيز بشكل خاص على خطط البلاد للبدء بفتح أسواق المزارعين ووكلاء السيارات.

وكانت تقارير الأسبوع الماضي قالت إن مرض جونسون الخطير حوله من "صقر" أيد الخروج المبكر من الإغلاق إلى "حمامة" اعتبرت حماية هيئة الخدمات الصحية NHS أولوية قصوى.

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