شكرا لقرائتكم خبر عن 16 توصية برلمانية للحكومة عقب انتهاء أزمة كورونا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد تقرير لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن أزمة فيروس كورونا المُستجد، تداعيات الوباء على الصناعة الوطنية، وذكر التقرير أن العالم كله يمر حاليا بأزمة كساد وتراجع فى معدلات النمو الاقتصادى، وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصرى لم يكن بمنأى عن تلك التداعيات السلبية التى أصابته خلال الفترة الحالية، والتى قد تستمر لفترة أخرى مُحتملة فقد أصاب الاقتصاد المصرى بعض الخلل نتيجة انخفاض معدلات النمو وحالة الانكماش الاقتصادى.

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وأوصى التقرير باتخاذ بعض الإجراءات الحكومية على المدى الطويل والمتوسط، حيث ترى اللجنة ضرورة ترتيب الحكومة لأولوياتها عقب الخروج من الأزمة بما يعيد الاعتبار لقطاعات الرعاية الصحية والمعلوماتية والتجارة الإلكترونية والخدمات التقنية المُبتكرة، خاصة أن مصر من الدول النامية التى لديها فرصة أكبر للنهوض وتقريب المسافات مع الدول المتقدمة بالتحرك فى المجالات الجديدة لتوطين الصناعة.