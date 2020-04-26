شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان تدعم خطوات الحكومة فى التعامل مع صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصرف الحكومة اليوم بالإعلان عن تقدم الحكومة المصرية والبنك المركزى بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدول صائب بنسبة مليون فى المائة، مشيرا إلى أن الإعلان عن تفاصيل المفاوضات مع الصندوق يأتى فى إطار الشفافية التى تبنتها الدولة فى تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المُستجد.

Advertisements

وأضاف ياسر قائلا: "مصر كانت فى طريق استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى، ولدينا مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد والمالية العامة والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المُضافة"، وتابع "سمعتنا طيبة عند صندوق النقد الدولى، ولدينا خبراء على مستوى عال الصندوق يُقدرهم والتجربة المصرية من أنجح التجارب على مستوى العالم".

وأكد عمر، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه لن يكون هناك إجراءات جديدة مثل ترشيد الدعم وخلافه، قائلا: "هذه المرة الحزمة التمويلية لحماية الدولة ولن يدفع الشعب ثمن ذلك، ولم ولن نتخلف عن سداد قسط واحد من الأقساط"، موضحا أنه من الممكن أن يتضمن البرنامج تلك المروة مد آجال سداد أقساط الديون المُستحقة على مصر، أو أن يتم تخفيض الفوائد المُستحقة، كما لفت إلى أنه من الممكن أن يتم شطب جزء من الديون، وذلك كله إلى جانب المساعدات المالية.