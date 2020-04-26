شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جون طلعت يطالب بمنع المحتويات غير اللائقة على بعض تطبيقات الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات بشأن انتشار تطبيقات لنشر الفيديوهات بصورة مسيئة تتنافى مع الذوق العام، وتأثير ذلك على المجتمع.

وأشار النائب إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا كبيرا لعدد من التطبيقات مثل "تيك توك"، ويتم من خلالها نشر بعض محتويات الفيديو والتى يقدمها الشباب ويتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضح جون طلعت أن هذه التطبيقات ونظرا لغياب الرقابة عليها لجأ البعض لاستغلالها بصورة سيئة تتنافى مع الذوق العام والعادات والتقاليد المصرية، حيث يتم من خلالها نشر فيديوهات غير أخلاقية ولا تتماشى مع ثقافتنا.

وقال: وأبلغ دليل على ذلك ما ظهرت به طالبة جامعة القاهرة والتى استغلت هذه التطبيقات فى دعوة الفتيات لعمل فيديوهات للحصول على مقابل مادى.

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وأكد عضو مجلس النواب أن واقعة طالبة جامعة القاهرة كشفت عن كارثة مجتمعية حقيقية تتطلب اتخاذ كل ما يلزم لمواجهة آثارها السلبية.

وتابع: ما نشاهده عبر الإنترنت من برامج بهذا الشكل تؤكد غياب الوعى المجتمعى، وهو ما ينذر بكارثة حقيقة، خصوصا أن هذه المحتويات تصل لجميع البيوت عبر الإنترنت، الأمر الذى يكون له تأثير خطير على النشء.

وطالب جون طلعت بالتعامل بكل حسم مع أى تجاوزات وتشديد الرقابة على هذه التطبيقات، وحجب أى محتويات غير لائقة.

ووجه النائب رسالة لأولياء الأمور قال فيها "قربوا من ولادكم اعرفوا اهتماماتهم وشاركوهم ووجهوهم، ليه نسيب أولادنا يوصلوا للمراحل دى، الوعى شىء مهم جدا والتواصل مع أبنائنا فى المراحل العمرية المختلفة يجنبنا مشاكل كتير".