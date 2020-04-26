رئيس دراما "الأعلى للإعلام": مسلسل "الاختيار" نموذج للعمل الوطنى المتميز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجدى لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن بداية الأعمال الدرامية التى عرضت خلال يومين من شهر رمضان الكريم مبشرة وأفضل كثيرًا من السنوات الماضية.
وأضاف مجدى لاشين فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن المخالفات قليلة ولا يوجد أشياء خارجة كثيرًا، موضحًا أن الأمور تسير حتى الآن بشكل جيد وأن لجنة الرصد تواصل أعمالها بمتابعة ورصد المخالفات فى الأعمال الدرامية التى تعرض وفقًا للمعايير التى تم وضعها من قبل المجلس.
ونوه مجدى لاشين بأن من ضمن الأعمال المميزة والعظيمة التى عرضت خلال شهر رمضان الكريم هذا العام هو مسلسل الاختيار، موضحا أن هذا العمل يمثل نموذجا للعمل الوطنى المتميز، الذى يعبر عن الأعمال الوطنية التى تحث على الانتماء والولاء للوطن.
كان صالح الصالحى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أكد أن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفًا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها فى هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.
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