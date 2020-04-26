شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "خطة البرلمان": دعم زراعة القمح مسألة أمن قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة الاهتمام بالمزارع المصرى وتوجيه مزيد من الدعم له، لافتا إلى أن أزمة انشار جائحة فيروس كورونا المُستجد سلطت الضوء على الأهمية البالغة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الطعام والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأضاف الفقى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن مصر تُنتج نحو 3.8 مليون طن قمح، وتستورد أكثر من 12 مليون طن، قائلا: "يجب دعم الفلاح فى زراعة القمح والوقوف إلى جانبه حتى نصل إلى نصف الاستهلاك المحلى على الأقل"، موضحا: "القمح من المحاصيل الاستراتيجية، ودعم زراعته مسألة أمن قومى".

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كما لفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أهمية تشجيع الصادرات، قائلا: "تشجيع الصادرات أمر واجب، ويجب تحقيق الاكتفاء الذاتى بالإنتاج المحلى، ولابد من توجيه الحكومة للاهتمام بالفلاح لزيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعى والصادرات الزراعية"، لافتا إلى أن الصادرات الزراعية تخطت المليون طن لدول أوروبا، مضيفا: "لابد من غزو أسواق العالم بالمنتجات الزراعية التى تشتهر بها الدولة المصرية".

وكانت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات 3 محاصيل لما يقرب من مليون و775 ألف طن وهى الموالح، والبطاطس، والبصل، وأن هناك تدفق ملحوظ فى الصادرات إلى جميع الأسواق العالمية والأوربية، وفتح منافذ جديدة، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدولية المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وقال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى بوزارة الزراعة، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن إجمالى صادرات مصر من الموالح منذ بدء الموسم التصدير الجديد بلغ مليون و150 ألف طن، بينما بلغ إجمالى الصادرات الزراعية من البطاطس 506 ألف طن، تلاها فى المركز الثالث البصل بإجمالى 129 ألف طن، مضيفا أن إجمالى 3 محاصيل تصديرية بلغت ما يقرب من مليون و775 ألف طن وجارى الشحن.