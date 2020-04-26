مقتل طالب في مشاجرة بسبب خلافات عائلية في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:
لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، في مشاجرة بالأسلحة النارية، في قرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارًا من العميد جمال سالمان مأمور مركز شرطة أبوتشت، بمصرع "محمد. ع. ع - 17 عامًا - طالب"، في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات عائلية بقرية الكرنك في أبوتشت.
نُقلت الجثة إلى مشرحة أبوتشت، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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