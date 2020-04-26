تسجيل حالة إصابة جديد بكورونا في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية تحليل pcr أجري للحالة.

وأوضح مصدر بالمديرية أن الحالة لسيدة تقيم بقرية البلاصي، التابعة لمركز سيدي سالم، دخولت مستشفى حميات كفر الشيخ، بعد شكواها من أعراض فيروس كورونا، وجرى سحب عينة منها لتحليلها، وأثبتت نتائج العينة إيجابية إصابتها بالفيروس، ووفق ذلك جرى تحويلها إلى مستشفى الحجر الصحي بمدينة بلطيم، لاستكمال العلاج.

وأضاف المصدر الطبي أن الحالات العشر التي أثبتت نتائج تحاليلهم، اليوم الأحد، إيجابية إصابتهم بفيروس كورونا، كان جرى تحويلها إلى مستشفى الحجر الصحي بمدينة بلطيم، في مطلع شهر أبريل الجاري، وجرى سحب عينات منها مرة أخرى، ضمن الإجراءات المتبعة للعلاج، وتبينت إيجابية التحاليل، وما زالت تلك الحالات تتلقى العلاج في مستشفى الحجر ببلطيم.

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