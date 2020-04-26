وزير التعليم يكشف بدائل امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن البدائل المطروحة لامتحانات الثانوية العامة لا تضم امتحان القدرات، موضحًا أنه يجب اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات، وليس وزارة التربية والتعليم.

وأضاف شوقي في رسالة صوتية، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن البدائل الامتحانات التقليدية، تتمثل في الامتثال لقرار الوزارة للوجود في اللجان الامتحانية التي سيتم تعقيمها واتخاذ كافة التدابير الاحترازية فيها، أو الانتظار للعام الدراسي المقبل "سنة كاملة"، أو دخول دور ثاني بنصف الدرجة.

وشدد الوزير على أن إلغاء الامتحانات شيء غير وارد، لأن ليس لدينا مجموع تراكمي ولا يعقل أن نعطي للتعليم العالي أسماء دون درجات وهو ما لا يحدث في العالم أيضًا، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو إجراء الامتحان كما نص القانون من خلال لجان امتحانية.​