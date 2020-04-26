بعد تعافيه من كورونا / رئيس وزراء بريطانيا يستأنف عمله يوم الاثنين

أكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم الاثنين المقبل.
وكان جونسون يتعافى من إصابته بفيروس كورونا في منزله الريفي، بعدما أمضى ثلاثة أيام في العناية المركزة أوائل الشهر الجاري.
وكان وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قال أمس الجمعة، إن جونسون في حالة جيدة ويتعافى بعد إصابته بمرض كوفيد 19، مرجحا أن يعود إلى العمل بمجرد أن يوصي أطباؤه بذلك.
وتواجه حكومة جونسون انتقادات لاذعة لقدرتها المحدودة على إجراء الفحوص على كورونا، وعدم تزويد العاملين في مجال الصحة بما يكفي من لوازم الوقاية الشخصية لحمايتهم من المرض، كما أن السلطات كانت أبطأ في فرض العزل العام مقارنة بنظيراتها في أوروبا.
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