حزب ألماني يُقيل المتحدث باسمه بتهمة الفاشية

أقال حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد المتحدث باسمه كريستيان لفيت، بعد مجاهرته مرارًا بأنه فاشي، وإشادته بجده الآري، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأفادت صحيفة "داي زيت" بأن القيادي البارز في الحزب ألكسندر غاولاند، أقال لفيت بعد تدقيق داخل الحزب بشأن تصريحات أدلى بها مؤخرُا.

وأشارت إلى أن جده كان قائد غواصة في الحرب العالمية

الثانية، وحصل على صليب حديدي من الزعيم النازي أدولف هتلر شخصيًا تقديرًا لخدماته.

ورغم أن "داي زيت" ذكرت في البداية أن لفيت أقيل، إلا أن صحيفة "دير شبيغل" أفادت بأنه لم تتم إقالته رسميًا بعد وأضافت أن "الأمر لا يبدو جيدا" بالنسبة إليه.

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وانضم لفيت (43 عاما) إلى "البديل من أجل ألمانيا" منذ بدايات تأسيسه، وكان متحدثا إعلاميا باسم الحزب قبل أن يتحول إلى متحدث باسم كتلته البرلمانية عندما وصل البديل من أجل ألمانيا إلى البرلمان في 2017.

وقالت "دير شبيغل" نقلا عن مصادر في "البديل من أجل ألمانيا"، إن لفيت أدلى بالتصريحات المثيرة للجدل في محادثة عبر الإنترنت مع امرأة لا تنتمي للحزب.

ولطالما تعرض "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للإسلام لانتقادات على مواقفه المعادية للأجانب.