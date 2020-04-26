شائعات الموت تطارد زعيم كوريا الشمالية.. تعرف على القصة الكاملة

بث الراديو الرسمي الكوري الشمالي، اليوم الأحد، رسالة قدمها زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يشكر فيها عمال وموظفين كوريين ساعدوا بكل إخلاص في إنشاء مدينة سامزيون، إلا أن صيغة رسالة الشكر التي أرسلها الزعيم الكوري لم تتكشف.

بعد ذلك تداولت وسائل إعلامية عالمية تقارير إخبارية حول وفاة زعيم كوريا الشمالية بعد أن ظهر نبأ على موقع التواصل الاجتماعي الصيني (Weibo) حول وفاته، وقال صاحبه، إنه حصل على هذه المعلومة من مصدر "موثوق".

كوريا الجنوبية تنفي بشدة خبر وفاته:

قال تشونج إن مون، مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على قيد الحياة وفي وضع جيد، لقد كان مقيما في منطقة وونسان منذ 13 أبريل، ولم يتم رصد أي حركات مثيرة للريبة حتى الآن.

ونفى رئيس جمعية الصداقة الكورية أليخاندرو كاو دي بينوس، التقارير الإخبارية المتداولة، حول وفاة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وقال إن هذه الشائعات حول وفاة كيم جونج أون كاذبة وخبيثة.

روسيا تعلق على حالته الصحية:

دعا كازبيك تايسايف منسق مجموعة الاتصال بين مجلس الدوما الروسي وبرلمان كوريا الشمالية، إلى عدم التسرع في الاستنتاجات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وقال تايسايف: "أعرف أن كيم جونج أون زعيم قوي".

الصين ترسل فريقًا طبيًا من أجله:

أرسلت الصين فريقًا لكوريا الشمالية يضم خبراء طبيين لتقديم المشورة بشأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون وسط تقارير متضاربة عن حالته الصحية بعد أن أجرى عملية في القلب.

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إعلام الصين يؤكد وفاته.. واليابان تضعه في غيبوبة:

وذكر الإعلامي الشهير Shijian Xingzuo وهو نائب مدير عام قناة HKSTV التلفزيونية في هونج كونج بالصين، أن كيم جونج أون قد فارق الحياة، وأكد أنه علم بالخبر "من مصدر موثوق جدًا" .

وورد في اليابان، أن الزعيم الكوري هو حاليًا في غيبوبة حسبما أفاد تقرير نشرته مجلة Shukan Gendai الصادرة أسبوعيا عن أكبر

دار نشر وتوزيع في اليابان، وهي Kodansha الشهيرة.

طوكيو وواشنطن تناقشان وضعه الصحي:

ناقشت الحكومة اليابانية مع الإدارة الأمريكية تقارير عن مشاكل صحية محتملة يعاني منها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفق ما أعلنه أمين عام مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، وقال في مؤتمر صحفي: "أود أن أمتنع عن التعليق على هذه القضية، ولكننا نجري مناقشات مختلفة حول الوضع الصحي لكيم جونج أون مع الولايات المتحدة والدول المهتمة الأخرى".

إعلام كوريا الجنوبية يرصد حركة غير عادية:

و بثت وكالة Newsis للأنباء، يوم الجمعة، وهي وكالة خاصة في كوريا الجنوبية، نقلًا عن "مصادر خاصة" بأن حركة غير عادية تمت ملاحظتها في كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة وتتعلق بالسيارات الخاصة بدكتاتورها، وتشير ربما إلى أنه لم يعد في العاصمة بيونج يانج، خصوصًا أن قطاره الخاص ظهر في مدينة أخرى.

أمريكا ترجح أن حالته :

نقلت وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي عن مسئؤول أمريكي، لم تذكر اسمه، أن الولايات المتحدة تتحقق مما إذا كان الزعيم الكوري في حالة خطرة بعد عملية جراحية أجريت له، وأظهرت صور أقمار اصطناعية راجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن، قطارًا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع.