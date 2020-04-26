السعودية تصدر توضيحًا حول قرار تعليق الصلاة في المساجد

أكدت الحكومة السعودية أن قرار تعليق الصلاة في مساجد المملكة بسبب جائحة كورونا لا يزال ساريًا، مشيرة إلى أن عمليات التنظيف الجارية تندرج في التدابير الوقائية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان أصدرته الأحد: "لا صحة لما هو متداول عن تحديد تاريخ معين لأداء الجمع والجماعات في الجوامع والمساجد، ولا يزال العمل بقرار التعليق ساريًا".

وأضافت: "عمليات الصيانة والتنظيف والتعقيم التي تتم حاليا تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الوزارة سابقا. سائلين الله أن يعجل بزوال هذا الوباء".

وأعلنت السعودية تعليق الصلاة في مساجد المملكة منذ 17 مارس الماضي في إطار الإجراءات المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا.