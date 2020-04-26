ترامب وماكرون يتفقان على ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية

أفاد بيان عن البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفقا على ضرورة إصلاح منظمة الصحة العالمية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف البيان أن "الرئيس ترامب تحدث اليوم مع الرئيسالفرنسي إيمانويل ماكرون، وناقشا التطورات الإيجابية في مكافحة فيروس كورونا والتقدم نحو إعادة فتح اقتصادات العالم".
ووفقا للبيان "عبر الزعيمان عن أملهما في عقد اجتماع للدولالخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن قريبا ومناقشة استجابة الأمم المتحدة للوباء".
وكان ماكرون قال قبل أيام إن الوقت ليس ملائما لفتح تحقيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن جائحة كورونا المستجد، غير أنه أكد وجود "مشاكل" في تعامل المنظمة مع الفيروس مع بدء تفشيه.
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