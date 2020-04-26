خطاب مرتقب لبوتين حول فيروس كورونا في روسيا خلال الأيام المقبلة

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يدلي بخطاب جديد حول وضع فيروس كورونا في روسيا خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيسكوف قوله اليوم الأحد، "أعتقد أننا سنسمع خطاب من رئيس الدولة خلال الأسبوع المقبل لتقييم الاحتمالات".

وألقى الرئيس الروسي بوتين خطابًا للشعب في بداية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، دعا خلاله المواطنين إلى البقاء في المنزل ووقف الأعمال خلال شهر إبريل.

وأكد بيسكوف أن الخروج من أزمة كورونا سيتم على مراحل، وأضاف

"أن الخروج من هذا الوضع سيتم عبر مراحل بالتأكيد، لكن هذه المراحل لم يبدأ العمل عليها بعد".

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا 80 ألف حالة حتى اليوم الأحد، فيما بلغ عدد الوفيات 747 حالة.

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وعلى صعيد آخر، تطرق بيسكوف إلى التراجع الحاد في أسعار النفط، وقال، ردا على سؤال حول قدرة تحمل روسيا انخفاض أسعار النفط، "نعم سوف تكون روسيا قادرة على التحمل، هناك

احتياطي جيد، لدينا ما يسمى بالوسادة الهوائية، ولهذا السبب يجب أن نستخدم هذا الاحتياطي بحرص شديد".

وانخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو على نفط خام غرب تكساس الوسيط للمرة الأولى في التاريخ إلى قيم سلبية، ليصل إلى سالب 40 دولار للبرميل في الأسبوع الماضي.

وكان سبب هذا الانهيار ضعف الطلب على النفط والفائض في مرافق تخزين النفط في الولايات المتحدة.

ومع التراجع الكبير للطلب الفعلي على النفط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد ظهرت تخمة عالمية في المعروض بينما لايزال مليارات الأشخاص حول العالم يلزمون منازلهم لإبطاء انتشار الفيروس.

ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، سينخفض الطلب على النفط هذا العام بمقدار قياسي يبلغ 9.3 مليون برميل يوميا.