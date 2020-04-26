غزة تفرج عن 143 غارمًا بمناسبة شهر رمضان المبارك

أفرجت شرطة غزة صباح اليوم الأحد عن 143 موقوفًا غارمين، بعد سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم من مؤسسة "إنتربال" الخيرية وفقا لموقع روسيا اليوم.
وتم الإفراج عن النزلاء الغارمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبحضور لجنة مشتركة من وزارة الداخليةوالأمن الوطني، والمجلس الأعلى للقضاء، وزارة التنمية الاجتماعية، وممثلين عن مؤسسة "إنتربال".
وقال العقيد جمال رجب مفتش النظارات بالشرطة إن الشرطة دأبت خلال المناسبات كشهر رمضان والأعياد على الإفراج عنأعداد من الموقوفين على ذمم مالية، بالتعاون مع مؤسسات خيرية وجمعيات.
ولفت رجب إلى أن ذلك يأتي تخفيفا عن النزلاء الغارمين، الذين تقطعت بهم السبل في سداد ديونهم والمستحقات المالية لصالح الغير، حيث يتم سدادها عنهم من قبل فاعلي الخير.
وتقدر قيمة المبالغ المالية المسددة عن الموقوفين بأكثر من (70 ألف شيقل)
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