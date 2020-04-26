المغرب: ارتفاع وفيات كورونا إلى 161 حالة

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة مساء يوم الأحد تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 4065 حالة، وفقًا لما ذكرت

وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إنها سجلت حالتي وفاة إضافيتين ليرتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 161 حالة.

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وقال محمد اليوبي رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إن نسبة الوفيات بفيروس كورونا من بين الحالات المؤكدة بلغت أربعة في المائة. وأضاف قائلا ”هذه النسبة تتقلص باستمرار“.

وتابع أن الوزارة ما زالت ”تتبع 7244 حالة من المخالطين قيد العزل الصحي والتتبع الصحي اليومي.