الأردن يمدد تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية حتى نهاية شهر رمضان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 10:23 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 أبريل 2020 10:23 مساءً - مشاركة

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واستثني من قرار التعطيل القطاعات الحيوية الحكومية وفي القطاع الخاصّ ومؤسسات القطاع المصرفي المصرح لها بالعمل بقرار من البنك المركزي، والقطاع الصحي كاملاً بشقّيه العام والخاصّ.

وهذه المرة الرابعة التي تعطل فيها الحكومة عمل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية. وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وما زال الأردن بمنأى نسبياً من تفشي الوباء مع تسجيله 447 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع وفيات، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.

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وفرضت الحكومة في 21 من الشهر الماضي حظرا شاملا للتجول في عموم المملكة ضمن إجراءات اتّخذتها لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وخفّفت السلطات لاحقا من الحظر فسمحت لبعض القطاعات الحيوية بالعمل ضمن شروط وساعات محددة، كما سمحت للمواطنين بالخروج سيرا للتبضع من البقالات والمحال القريبة من أماكن سكنهم.

كما خففت الحكومة إجراءات حظر التجول في ست محافظات هي العقبة والطفيلة ومعان والكرك واربد والمفرق والتي لم تسجل في خمس منها أي إصابات بفيروس كورونا.

وأغلق الجيش الشهر الماضي العاصمة عمّان وجميع محافظات المملكة ومنع التنقل بينها حتى إشعار آخر.

وأوقفت عمّان في 17 مارس الرحلات الجوية من المملكة وإليها وعلّقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار الفيروس.