كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تجاوز حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة الـ 55 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تجاوزت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم الأحد عتبة الـ55 ألف حالة، بتسجيل أكثر من 750 وفاة جديدة.
وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء الأحد، 977630 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 55013 وفاة، ما يعادل نحو 5.6% من حصيلة الحالات.
وشهد العدد الإجمالي للمتوفين ارتفاعا بواقع 757 حالة على الأقل مقارنة مع الإحصائية اليومية الأخيرة المستمرة، حسب مراكز مكافحة الأمراض والمؤسسات الطبية المعنية.
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بعدوى "COVID-19".
وتأتي إيطاليا في المركز الثاني من حيث عدد المتوفين بـ26644، بينما تحتل المرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ197675.
وتحتل إسبانيا الموقع الثالث من حيث الوفيات بـ23190، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الإصابات بـ226629 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 2,865 مليون إصابة، بينهم أكثر من 200 ألف حالة وفاة، وأكثر من 816 ألف حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.