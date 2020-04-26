عبر تويتر.. ترامب يهنئ ميلانيا بعيد ميلادها الخمسين

هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زوجته ميلانيا بعيد ميلادها الخمسين، عبر تغريدة نشرها على حسابه في تويتر.

وكتب ترامب: "عيد ميلاد سعيد ميلانيا، إلى سيدتنا العظيمة سيدة أمريكا الأولى".

وتحتفل ميلانيا ترامب السيدة الأمريكية الأولى اليوم بعيد ميلادها الـ50، وعلي الرغم من عدم مشاركتها فى الحياة السياسية أو وجود تصريحات إعلامية لها، ولكنها تستطيع فى الكثير من الأوقات توصيل رسالة بملابسها وخاصة خلال زياراتها الخارجية، لا تقل أهمية عن أي رسائل مباشرة وصريحة.

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وتمكنت ميلانيا ترامب السيدة الأمريكية الأولى منذ أن أصبحت شخصية عامة وكونها فى الأساس عارضة أزياء ،أن تكون "أيقونة موضة عالمية"، كما أنها تحرص دائما على إرسال بعض الرسائل من خلال ملابسها فى مناسبات معينة أو رحلاتها الرسمية مع زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقدرت تكلفة الأزياء في المناسبات الرسمية فقط التي ظهرت بها خلال العام الماضى بحوالي 260 ألف دولار أمريكي، بعيدا عن الإطلالات اليومية والأزياء والأكسسوارات التي تعتمدها في الرحلات والمناسبات غير الرسمية.

ولفتت ميلانيا ترامب النظر خلال زيارتها لمصر شهر أكتوبر عام 2018، حيث رصد موقع أمريكي تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على ملابس سيدة أمريكا الأولى ميلانيا خلال زيارتها لمصر والتي تراوحت بين السخرية والتركيز على الرسالة التي سعت لتوصيلها خلاله.