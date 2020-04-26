كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الخارجية الليبية تدين قرصنة حكومة الوفاق معدات طبية لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دانت وزارة الخارجية الليبية ما وصفتها بـ"قرصنة" حكومة الوفاق مساعدات إنسانية مقدمة من الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن حكومة الوفاق وظّفت هذه المساعدات سياسياً من أجل كسب ولاء بعض البلديات التابعة لها وإن ما خصصه الاتحاد الأفريقي لدول الاتحاد من دعم طبي مقدم من شركة "جاك ما" الصينية؛ لمواجهة وباء كورونا في أفريقيا، سلمته إلى حكومة الوفاق والتي قامت بمنع إيصالها إلى أكثر من 85 بلدية من أصل 105 بلديات في ليبيا.

ونوهت وزارة الخارجية بأن هذه المساعدات هي لأغراض إنسانية بحتة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال توظيفها سياسياً وحرمان الشعب الليبي منها، وأشارت الوزارة إلى أنها تواصلت مع الاتحاد الأفريقي بهذا الصدد.

وطالبت الوزارة الخارجية المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وكل المنظمات الدولية والاقليمية بسحب الاعتراف من هذه الحكومة غير الشرعية التي لا تمثل الليبيين، ولا تعبر عن إرادتهم، ودعم الشعب الليبي في استعادة دولتهم من المليشيات الاجرامية والارهابية والمرتزقة الأجانب من أجل بناء ليبيا الجديدة، دولة القانون والمؤسسات