كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 10:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إسرائيل تبحث استئناف الدراسة بعد تخفيف القيود بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية ستجري اجتماعات لبحث استئناف الدراسة في إسرائيل بشكل تدريجي، بالتزامن مع سلسلة إجراءات لتخفيف القيود الاقتصادية التي تم اتخاذها في ظل جائحة كورونا.

وقالت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية، إن "رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو سيجري غداً مشاورات وزارية لمناقشة استئناف الدراسة بشكل تدريجي، وأن النية تتجه للقيام بذلك ابتداء من الأسبوع المقبل".

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وأشارت القناة إلى أن الحكومة الإسرائيلية، واجهت تهديدات من المتضررين من أزمة تعطيل التعليم، بإمكانية منحهم إجازات غير مدفوعة الرواتب، أو مطالبة الحكومة بصرف مبالغ مالية لهم ضمن شبكة الأمان التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ولفتت إلى أن نحو ثلاثة آلاف مربية في رياض الأطفال، وقعوا عريضة للمطالبة بالحصول من الحكومة على شبكة أمان اقتصادية لقاء إعادة فتح الروضات.

وكانت إسرائيل قد أعلنت تخفيف القيود على عدد من الأنشطة التجارية، بعد أن اتجهت للإغلاق الشامل للمؤسسات الاقتصادية في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا، الذي تجاوزت أعداد المصابين به في إسرائيل حاجز الـ155 ألف شخص، فيما تم تسجيل نحو 200 حالة وفاة.