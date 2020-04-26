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“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”. صدق الله العظيم.
بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا في موقع “اليوم 24” وفاة “سمية المختوم”، ابنة الزميل وسكرتير التحرير بالموقع، ياسر المختوم، والتي ووريت الثرى، عصر اليوم الأحد، بمقبرة الشهداء بالرباط.
وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة الموقع بتعازيها الحارة لأخينا وزملينا ياسر، وكافة أفراد أسرته، مع متنياتنا بالشفاء العاجل لزوجته الكريمة، كما نسال الله لهما ولعائلتهما جميل الصبر وحسن السلوان، على هذا المصاب الجلل.
كانت هذه تفاصيل خبر تعزية ومواساة للزميل ياسر المختوم في وفاة ابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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