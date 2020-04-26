أمن تطوان يوقف مصابا بـ”كوفيد19″ هرب من مستشفى بطنجة

أوقفت المصالح الأمنية بتطوان، اليوم الأحد، مصابا بـ”كوفيد19″، بعد ساعات من فراره من مستشفى “دوق دو طوفار” بطنجة، حيث كان يخضع للعلاج هناك.

وكشفت مصادر متطابقة لـ”اليوم24″ أن دورية أمنية قامت بتوقيف المعني، البالغ من العمر 65 عاما، وطلبت منه وثيقة التنقل وبطاقة هويته، إذ تبين أنه صدر في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تمت إعادة المصاب الموقوف إلى المستشفى بطنجة عبر سيارة إسعاف خاصة بمرضى “كوفيد19”.

وتمكن المعني بـ”كوفيد19″ اليوم الأحد، من الفرار من مستشفى دوق دوطوفار إلى وجهة مجهولة، مستغلا الساعات الأولى من الصباح، وغياب الأطر الطبية والتمريضية.

وكان المصاب قد دخل إلى المستشفى قبل حوالي 10 أيام، بعدما انتقلت له العدوى عن طريق زوجته العاملة في مصنع القمرون بمنطقة “العوامة”.