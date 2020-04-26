العيون.. توقيف عصابة تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة بالجنوب

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، أمس السبت، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و43 سنة، من بينهم مواطنان من دول إفريقيا جنوب الصحراء ومغربيان من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، فضلا عن ضبط مجموعة من المرشحين للهجرة السرية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث التمهيدية المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة خفيفة بمدينة العيون، وذلك بناء على نتائج الأبحاث التي أعقبت توصل مصالح الشرطة القضائية بمعطيات حول استعدادهم لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسارات البحرية انطلاقا من السواحل الجنوبية للمملكة، قبل أن يتم لاحقا توقيف 13 مرشحا للهجرة السرية من مواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بحوزة المشتبه فيهم أسفرت عن ضبط ثلاث سترات بحرية للنجاة وخمسة قوارب مطاطية، فضلا عن مجموعة من الهواتف النقالة المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة الإجرامية، فضلا عن توقيف كافة المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.