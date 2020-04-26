مرة واحدة في الأسبوع.. إجراء جديد يضبط حركة المواطنين للتسوق بالمراكز التجارية – صور

مع استمرار حالة الطوارئ الصحية في المغرب، منذ 20 مارس الماضي، تظهر المزيد من الإجراءات الاحترازية على مستوى التنقل، والتطبيب والأسواق، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعاين موقع “اليوم 24” مظهراً من المظاهر الوقائية التي شملت الأسواق والمراكز التجارية، في سادس أيام حالة الطوارئ الصحية بعد التمديد للشهر الثاني، إذ فوجئ المواطنون في مدينة سلا، منذ صباح اليوم الأحد، بمنعهم من دخول أحد الأسواق الكبرى، دون ختم على شهادة التنقل الاستثنائية عن الباب الرئيسي.

وعلم الموقع من القائمين على عملية الختم في سلا، التي تتم بتنسيق مع السلطات المحلية، بأن الهدف منها هو تقليل عدد مرات خروج المواطن إلى التسوق في المراكز التجارية، إذ تخول له دخول المركز مرة واحد فقط في كل أسبوع.

ومن شأن عملية ختم تراخيص التنقل التي وزعتها السلطات في بداية حالة الطوارئ الصحية، المساعدة في معرفة آخر مرة قام فيها المواطن بالتسوق. وفي حال ثبت عدم تجاوز التاريخ المختوم أسبوعاً كاملاً، يُمنَع الزائر من دخول المركز التجاري.

كما يسمح ختم شهادة التنقل بتسوق فرد واحد من كل عائلة.

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وأوضح القائمون على عملية الختم لـ”اليوم 24″، أنه من أهدافها أيضاً، تقليل حركة المواطنين بين المقاطعات للحد من كثرة الاختلاط والازدحام، إذ لا يتم وضع ختم التسوق على شهادة تنقل استثنائية لمواطن قادم من خارج المقاطعة التي يتواجد فيها المركز التجاري.

يذكر أن حالة الطوارئ الصحية في البلاد، تستمر للشهر الثاني على التوالي، من الـ20 من مارس الماضي، بعد تمديدها إلى غاية 20 ماي المقبل، لتتزامن مع شهر رمضان الكريم، الذي يحل هذا العام في ظرف مختلف منع المغاربة من عدد من العادات والشعائر التي يتميز بها هذا الشهر، بسبب تفشي وباء كوفيد 19.