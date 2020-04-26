رونالدو يوجه رسالة قوية في موضوع “كورونا” ويستشهد بواقعة شخصية

بعث النجم البرازيلي السابق رونالدو، الرئيس الحالي لفريق بلد الوليد والمالك لأكبر عدد من أسهمه، رسائل إلى المشتركين في النادي لحثهم على الالتزام بتدابير الحجر الصحي، والتحلي بالمزيد من الصبر حتى تجاوز الجائحة.

واستحضر رونالدو، وفق ما نشرته صحيفة “ماركا” المتخصصة والواسعة الانتشار، تجاربه السابقة من خلال التطرق لموضوع الإصابة البليغة التي كادت أن تعصف بمساره الكروي.

وقال رونالدو “بعد الإصابة التي تعرضت لها أخبروني أن مسيرتي ستتوقف، ومنهم من ذهب أبعد من ذلك وأخبرني أنه لن أستطيع المشي مجددا، لكن بالعزيمة والصبر والإرادة تتحقق الأهداف”.

وتابع رونالدو في الرسالة التي وجهها إلى المشتركين في النادي “نحن إلى جانب بعضنا البعض وسنتجاوز الأزمة الراهنة بقوة أكبر”.