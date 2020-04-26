260 وفاة.. إيطاليا تسجل أقل عدد من الوفيات بفيروس كورونا منذ 14 مارس

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 260 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة وهي أدنى حصيلة سجلت في البلاد منذ تاريخ الـ14 مارس الماضي.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن البلاد سجلت أقل عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس منذ 20 أبريل وهو 2324 حالة، انخفاضا من 2357 حالة يوم السبت.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور التفشي يوم 21 فبراير يبلغ الآن 26644 وفاة، وهي ثاني أعلى حصيلة بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 197675 حالة، وهي ثالث أعلى حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.