في 24 ساعة الأخيرة.. تسجيل 56 حالة شفاء من فيروس كورونا

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض في وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات من بين جميع الحالات المؤكدة بفيروس “كوفيد-19” بلغ 4 في المائة، بعد أن تم تسجيل حالتي وفاة، خلال 24 ساعة الأخيرة، إليرتفع إلى 161 حالة وفاة.

وأضاف اليوبي أنه تم تسجيل 56 حالة شفاء، خلال 24 ساعة، ليبلغ عدد المتعافين 593 حالة.

وأعلن اليوبي عن تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4065 حالة.