وفاة قاصر كان رهن المراقبة لخرقه حالة الطوارئ الصحية في الجديدة

توفي، قاصر، يبلغ من العمر 17 سنة، صباح اليوم الأحد، كان موضوعا تحت المراقبة لدى مصالح الأمن الإقليمي في مدينة الجديدة، أثناء نقله إلى المستشفى بسبب أزمة صحية طارئة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتوفى نقل، فجر اليوم، إلى المستشفى لفحص حالته الصحية، قبل الاحتفاظ به مجددا تحت المراقبة في انتظار عرضه على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم.

وقالت مديرية الأمن الوطني، في بلاغ، أصدرته حول الموضوع، إن المتوفى كان موضوع المراقبة، بسبب خرقه لحالة الطوارئ الصحية، لدى مصالح الأمن الإقليمي في مدينة الجديدة، لكنه بعد نقله إلى المستشفى لفحص حالته الصحية، والاحتفاظ به مجددا تحت المراقبة، تعرض لعارض صحي لاحقا، ما استدعى نقله مجددًا إلى المستشفى، حيث وافته المنية قبل الوصول إلى المؤسسة الاستشفائية.

وأضاف البلاغ نفسه أنه تم فتح بحث قضائي من طرف المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف، وملابسات القضية، بينما تم إيداع جثة المتوفي مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي رهن التشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة.