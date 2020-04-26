الصحة الإسرائيلية: 201 حالة وفاة و15443 إصابة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، عن تسجيل حالتي حالات وفاة 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 15443إصابة من بينها من 201 حالة وفاة.

وأعلن مستشفى شيبا في "تال هشومير"، مساء اليوم، عن وفاة ممرضة (65 عاما) متأثرة بإصابتها بالفيروس، ليتم بذلك تسجيل أول حالة وفاة بصفوف الطواقم الطبية في البلاد.

وشخصت إصابة الممرضة بكورونا الشهر الماضي، وتدهورت حالتها الصحية خلال الأيام الماضية وتم وصلها لجهاز التنفس الاصطناعي، ليتم الإعلان عن وفاتها اليوم.

ونُقلت طفلة (11 عاما) من مستوطنة "بيتار عيليت" التي تقع جنوبي مدينة القدس المحتلة، وهي بحالة خطيرة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، من مستشفى بوريا في طبرية إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا.

ومكثت الطفلة برفقة عائلتها في فندق للحجر الصحي في مدينة طبرية، ليتم نقلها قبل ثلاثة أيام إلى المستشفى، بعد تراجع حالتها الصحة. واليوم، طرأ تدهور إضافي على صحة الطفلة، وتقدر حالتها في هذه المرحلة بالخطيرة.

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ووفقًا للمعطيات الرسمية، فإنه "من مجمل الإصابات هناك 8296 وصفت حالتهم بالطفيفة، و82 حالة متوسطة، و133 حالة خطيرة، من بينهم 99 شخصا موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، بينما تماثل 6731 شخصًا للشفاء".

ويستدل من البيانات الرسمية، تباطؤ في وتيرة انتشار فيروس "كوفيد 19"، إذ انخفضت نسبة الإصابات الطفيفة خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 1.69% وانخفضت الإصابات المتوسطة بنسبة 16.33%.

في المقابل، ارتفعت نسبة الإصابات الخطيرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة بنسبة 4.72%، في حين لم يطرأ أي تغيير على عدد الإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جهاز تنفس اصطناعي، بينما ارتفعت نسبة الوفيات بـ1.01%.

ولفتت الوزارة إلى أن 382 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5353 مصابا للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1771 شخصا، في حين تدرس الطواقم الطبية ملفات 1005 مصابين.