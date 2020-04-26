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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن..محلي صيرة بعدن يبارك ويؤيد بيان المجلس الإنتقالي والان مع التفاصيل
الأحد 26 أبريل 2020
أعلنت السلطة المحلية بمديرية صيرة محافظة عدن تأييدها لبيان المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي أعلن فيه الإدارة الذاتية للجنوب ابتداء من منتصف ليل السبت 25 من أبريل 2020.
وقالت السلطة المحلية بمديرية صيرة في بيان صادر عنها لوسائل الإعلام " في ظل الأوضاع الراهنة ونظرا لما تمر فيه البلاد من أزمة كارثية في مختلف جوانب الحياة وما تقتضيه الضرورة للإستمرار لخدمة الوطن و المواطن و عدم التخلي عنه في هذه الضروف الصعبة التي تقتضي رفع معاناته بكل الإمكانيات المتاحة.. فأننا نؤيد ونبارك بيان المجلس الإنتقالي في الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية.
وجددت التأكيد أنها حريصة كل الحرص على القيام بواجباتها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه انطلاقا من مسؤوليتها في سبيل خدمة المواطنين.
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