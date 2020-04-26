الجيش الليبي يؤكد دعمه والتزامه بالهدنة ويتهم الميليشيات بإفساد أي اتفاق

الأحد 26 أبريل 2020

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي العميد خالد المحجوب إن الجيش يدعم أي هدنة إنسانية، ويحترم الظروف الإنسانية التي تمر بها البلاد في ظل مكافحة وباء كورونا.



ونقل موقع العين الإخبارية عن المحجوب "أن الأزمة في مليشيات السراج التي لاتحترم المعاهدات الدولية ولا الهدنة المعلنة، وبدأت بالهجوم واستهدفت المدنيين والمواد الغذائية والطبية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الليبي" .

وتابع المحجوب أن المليشيات تفسد الهدنة، فهي تتلقى أوامرها من الرئيس التركي رجب أردوغان وسبق واستغلت الهدنة أكثر من مرة في ترويع المدنيين الآمنين، وجلب المزيد من المرتزقة والطائرات التركية المسيرة لقتل أبناء الشعب الليبي

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وأشار المحجوب إلى أنه في الوقت الذي كان يدعو فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إعلان هدنة إنسانية كانت المليشيات المسلحة تواصل اعتدائها على الشعب الليبي، وتقصف منازل الآمنين وشاحنات الوقود والتموين وقامت بقطع الكهرباء.

وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومفوض السياسةالخارجية في الاتحاد الأوروبي قد وجهوا، أمس السبت، دعوة إلى طرفي النزاع في ليبيا لإقرار هدنة إنسانية واستئناف محادثات السلام.

وقالوا، في بيان مشتركـ "ندعو جميع الأطراف الليبيةإلى اغتنام فرصة شهر رمضان المبارك واستئناف المحادثات في سبيل وقف حقيقي لإطلاق الناربالبلاد ".

وتسارعت وتيرة العمليات العسكرية في ليبيا بشكل كبير هذا الشهر مع نشوب معارك على عدة جبهات في غرب البلاد بين القوات المسلحة والمليشيات التابعة للوفاق رغم دعوات عاجلة من الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة إلى إعلان هدنة لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم .