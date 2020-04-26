اليمن.. قيادات جنوبية في القاهرة تعلن تأييدها لإعلان المجلس الإنتقالي

الأحد 26 أبريل 2020

أعلنت القيادات الجنوبية المتواجدة في العاصمة المصرية القاهرة، تأييدها ودعمها ومساندتها لبيان المجلس لاانتقالي الجنوبي باعلان حالة الطؤاري والادارة الذاتية للجنوب .



وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد اشرف المرسلين

نعلن نحن عدد من قيادات العمل الوطني الجنوبي المنفيين قصرا بالقاهرة تاييدنا ومساندتنا لقرار المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي فقد تابعنا الاوضاع طوال السنوات الخمس الماضية وبعد ان حقق شعبنا العظيم الانتصار علي قوي الحوثي بمساندة ودعم التحالف وباخلاص النوايا الا ان ما تلي النصر سنوات عجاف مرت علي شعبنا ذاق فيه المر وكنا نتوقع ان يتم تطبيع الحياة وتعويض شعبنا عن ما لاقاه من ظلم واضطهاد الا ان الحكومة استمرت في غيها وفي تنغيص حياة مواطنينا تارة باهمال الخدمات وتارة اخري بايقاف وتاخير الرواتب واستبشرنا خيرا بتوقيع اتفاق الرياض علي اعتبار انها خطوة في الا تجاه الصحيح الا انه للاسف تم الالتفاف عليه في محاولة خطيرة لانهاء المكاسب الوطنية وتمكين حزب الاصلاح ذراع الاخوان المسلمين من ارضنا.

الا ان اعلان الادارة الذاتية و حالة الطوارئ اتي في لحظة حاسمة تؤكد علي تمسك المجلس بالحل السلمي مع تحقيق ارادة الشعب ليس عصيانا علي شرعية الرئيس هادي او التحالف وانما لاستعادة زمام الامور وافشال المؤامرات التي تعتمل وتحرير الشرعية من قيودها التي قيدها بها بعض منتسبيها لتحقيق اطماع حزبية ضيقة وكف يد الفساد وبهذا التاييد والمساندة نطالب المجلس الانتقالي باشراك كافة الكوادر الجنوبية المخلصة في عملية الادارة الذاتية الرشيدة فالجنوب يتسع لكل ابناءه وانتهي زمن الاستبعاد والاستعباد .

كما اننا نطالب المتعقلين والشرفاء في الحكومة الشرعية بالوقوف مع قرارات المجلس الانتقالي ومساندتها لحمايتهم ونطالب التحالف العربي من واقع خبرتنا ومتابعتنا بالوقوف امام تلك الاحداث ومساندة المخلصين الذين ساندوا التحالف باخلاص واليوم يقفون ليكملوا صورة النصر يد بيد ويوقفوا كل المؤامرات الرامية لتقويض جهود التحالف و الالتفاف علي النصر لتحقيق مأرب من يجاهر بمعاداة التحالف ويعمل علي تمكين اعدائه من اهداف استراتجية

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عاش الجنوب حرا ابيا

المجد والخلود للشهداء

القيادة الجنوبية بالقاهرة

اللواء مطهر مسعد مصلح

الاستاذ صالح شائف حسين

الاستاذ شعفل عمر علي

السفير مهدي صالح الوجيهي