الصحة المصرية تعلن تسجيل 215 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و10 حالات وفاة

المناطق _ القاهرة

سجلت مصر 215 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد و10 حالات وفاة، لافتة إلى خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الصحية المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا، مشيرا إلى أن ال215 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان.

وقال “مجاهد” إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 317 حالة وفاة.