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العراق تسجل 57 إصابة جديدة بكورونا 

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سجلت العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس المستجد, توزعت على محافظات بغداد والبصرة وبابل والمثنى وصلاح الدين وميسان, وبذلك يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في عموم العراق إلى 1820 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي، بتسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية, ما رفع عدد حالات الوفاة إلى 87 حالة, فيما تم تسجيل 39 حالة شفاء جديدة ,ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1263حالة.

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