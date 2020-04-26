شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات «كورونا» في تركيا إلى 2805 والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابات المؤكدة بمرض (كوفيد-19) في تركيا زاد 2357 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إضافة إلى 99 وفاة جديدة مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2805.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد بلغ 110130 حالة، وهي أعلى حصيلة للإصابات في بلد خارج أوروبا الغربية والولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي المتعافين من المرض حتى الآن 29140.