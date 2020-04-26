شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيّات «كورونا» في باكستان إلى 281 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع ضحايا فيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 281 حالة وفاة، مع ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 13328 حالة، تخضع منها 9588 حالة للحجر الصحي الإلزامي. وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أن 2936 حالة من المصابين تماثلت للشفاء. وأضاف أنه بين إجمالي المصابين بفيروس كورونا في باكستان 5446 حالة في إقليم البنجاب، و4615 حالة في إقليم السند، و1864 حالة في إقليم خيبر بختونخواه و781 حالة في إقليم بلوشستان و318 حالة في إقليم جيلجت بلتستان و59 حالة في إقليم كشمير الحرة و245 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

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