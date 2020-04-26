شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 215 إصابة جديدة و10 وفيّات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، إن البلاد سجلت 215 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم أجنبيان وعشر حالات وفاة.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة".

كانت مصر خففت قبل أيام بعض القيود المفروضة في مواجهة تفشي الفيروس وقلصت حظر التجول الليلي ليبدأ في الساعة التاسعة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا.