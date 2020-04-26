شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد احتجاجات هونج كونج.. والشرطة تهدد بالغرامة والان نبدء بالتفاصيل

بدأ أول احتجاج في مركز تجاري بهونج كونج اليوم الأحد، منذ بدء تفشي فيروس كورونا ، وقامت الشرطة بالتعامل بصرامة مع المشاركين في الاحتجاج بسبب مخالفة إجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها المدينة.

وحذرت الشرطة مئات المحتجين الذين تجمعوا في مركز "سيتي بلازا" التجاري ورددوا شعارات مناهضة للحكومة وطالبوا بالديمقراطية، من أنهم سيتعرضون لغرامات "وتعامل صارم" لمخالفتهم للحظر المفروض على التجمعات الكبيرة أثناء تفشي الفيروس.

وبموجب إجراءات التباعد الاجتماعي المفروضة حاليا منذ 29 مارس، لا يسمح لمواطني هونج كونج بالتجمع في جماعات يتجاوز عددها أربعة أفراد، ويمكن القيام بذلك مع الحفاظ على مسافة 5ر1 متر بينهم.

وقالت الشرطة إنها لن تظهر "أي تسامح على الإطلاق" مع المخالفين وهددت المتظاهرين بغرامة تبلغ ألفي دولار هونج كونج (258 دولار أمريكي).