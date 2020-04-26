شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يعود إلى «داوننج ستريت» بعد تعافيه والان نبدء بالتفاصيل
وأحجمت متحدثة باسم "داوننج ستريت" عن التعليق على مكان وجود جونسون.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن جونسون سيعود للعمل، غدا الاثنين. وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي كان ينوب عنه في غيابه إن جونسون "يتوق للذهاب" إلى عمله.
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