شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يعود إلى «داوننج ستريت» بعد تعافيه والان نبدء بالتفاصيل

عاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى "10 داوننج ستريت" اليوم الأحد، بعد أن أمضى أسبوعا بالمستشفى للعلاج من مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا وأسبوعين للتعافي بمقر إقامته الريفي، وفق شبكة تلفزيون سكاي نيوز. وأحجمت متحدثة باسم "داوننج ستريت" عن التعليق على مكان وجود جونسون. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن جونسون سيعود للعمل، غدا الاثنين. وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي كان ينوب عنه في غيابه إن جونسون "يتوق للذهاب" إلى عمله.

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