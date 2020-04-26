شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" يدشن مشروعاً طبياً في حضرموت والان نبدء بالتفاصيل

دشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعاً لدعم النظام الصحي في محافظة حضرموت، يتمثل في تقديم 5 سيارات إسعاف لخمسة مستشفيات في المحافظة، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروع بناء مدرسة تضم 9 فصول في مدينة سيئون، دعماً لفرص التعليم والتعلم بالمحافظة.

وشملت المستشفيات المستفيدة من المشروع مستشفى مديرية حجر، ومستشفى مديرية المكلا، ومستشفى مديرية العبر، ومستشفى مديرية ثمود، ومستشفى مديرية سيئون.

وحضر التدشين وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد القوات المشتركة في حضرموت، وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام محمد السعيدي، والوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي.

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كما حضر التدشين المدير العام لمكتب التخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء عبدالله بن نصر، والمدير العام لمكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء الدكتور محمد فلهموم، والمدير العام لمكتب الصحة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي، والمدير العام لمديرية سيئون محمد عوض العامري، ورئيس هيئة مستشفى سيئون الدكتور أنيس عيديد، والمدير العام لمديرية ثمود الدكتور نائف ناصر المنهالي، ومدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون خالد بلفاس، والمدير العام لمديرية العبر سالم بن ملهي.

وقال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري خلال التدشين: إن هذه المشاريع تأتي ضمن نحو 16 مشروعاً بين الساحل والوادي، مؤكداً أنه عقب شهر رمضان سيتم تدشين بقية المشاريع التي ستسهم في تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات في جميع المجالات، مقدماً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وتقديره لما يبذله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمحافظة حضرموت في هذه الظروف الصعبة.

فيما أوضح مدير مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي المهرة وحضرموت المهندس صادق باشراحيل أن سيارات الإسعاف سيتم توزيعها على مديريات العبر والسوم وثمود بوادي وصحراء حضرموت وسيارتين لمديريات ساحل حضرموت.