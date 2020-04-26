واشنطن ـ رويترز: أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بيانا مشتركا نادرا مساء امس الاول إحياء لذكرى التقاء القوات الأميركية والقوات السوفيتية عام 1945 قرب نهاية الحرب العالمية الثانية مع اقتراب الجيشين من هزيمة ألمانيا النازية. ويأتي البيان المشترك الذي أصدره ترامب وبوتين وسط تصدع شديد في العلاقات الأميركية الروسية بشأن عدد من القضايا منها الحد من التسلح وتدخل روسيا في أوكرانيا وسوريا والاتهامات الأميركية لروسيا بنشر معلومات مضللة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وتدخلها في الحملات الانتخابية الأميركية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قرار إصدار البيان أثار نقاشا في إدارة ترامب عبر خلاله بعض المسؤولين عن مخاوفهم من أن يقوض الرسائل الأميركية الصارمة الموجهة إلى موسكو. وصدر البيان المشترك في ذكرى التقاء جنود سوفيت مع قوات أميركية يوم 25 أبريل على جسر فوق نهر إلبه في ألمانيا. وكانت القوات السوفيتية تتقدم من الشرق بينما كانت القوات الأميركية تتحرك من الغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان أميركي روسي نادر لتعزيز التعاون الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.