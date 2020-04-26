مظاهرة ضد إجراءات العزل العام في ألمانيا

برلين ـ رويترز: اشتبكت قوات مكافحة الشغب الألمانية في وسط برلين مع عشرات المتظاهرين الذين كانوا يحتجون على توقف الحياة الطبيعية بسبب إجراءات العزل العام لمنع تفشي فيروس كورونا.

وردد المتظاهرون هتاف “أريد استعادة حياتي” وحملوا لافتات كتبوا عليها عبارات “حماية الحقوق الدستورية” و”الحرية ليست كل شيء، لكن بدون حرية فإنه لا معنى لأي شيء”. وقالت الشرطة على تويتر إنها ألقت القبض على ما يزيد على 100 شخص.

وشأن عشرات البلدان حول العالم، وضعت ألمانيا قيودا صارمة على النشاط العام للحد من تفشي فيروس كورونا وفرضت إجراءات عزل عام منذ 17 مارس.

وانطلق احتجاج برلين أمام مسرح فولكسبونه في وسط المدينة. وتم منع العديد من المشاركين بالاحتجاج من الوصول إلى ساحة أمام المبنى حيث تم تطويقها من قبل الشرطة التي أرادت منع الازدحام. واستخدمت الشرطة بشكل متكرر مكبرات الصوت لدعوة المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة. واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص، وغادر المتظاهرون المنطقة تدريحيا خلال فترة بعد الظهر. وفي شتوتجارت، تجمع ما يتراوح بين 350 إلى 500 شخص في وسط المدينة احتجاجا على فقدان الحريات الأساسية، حسبما أفادت الشرطة والمنظمون.